С глузду з'їхали? У РФ продовжують потрясати ядерною зброєю

Навіть вірні Кремлю пропагандисти намагалися зупинити збожеволілого політика

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський депутат Олексій Журавльов стверджує, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні та залишитися безкарною. Така заява прозвучала на російському державному телебаченні. Депутат вважає, що ніхто не наважиться заступатися за Україну.

"Ми "Сармат" продемонстрували? Не просто так ми його всьому світу показали, ми показали тому що всі рішення прийняті і ми готові. Можливий удар тактичною ядерною зброєю. Я в цьому практично не сумніваюся. І ніхто за Україну не сунеться ніколи", – сказав він

Збожеволілого депутата не може зупинити навіть ведучий пропагандистського курника.

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"Я впевнений, що збройні сили Росії зможуть домогтися поставлених перед ними цілей без застосування ось таких речей, які здатні знищити планету. Не треба, не треба, добре іноземців ви лякаєте, але ви лякаєте наших людей, лякаєте жителів Росії", — сказав Євген Попов.

Meanwhile on Russian state TV: законодавець Aleksey Zhuravlyov arguing, що Росія може використовувати тактичні nuclear weapons в Україні і get away with it. pic.twitter.com/jBb7EWy7GQ - Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 5, 2022

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