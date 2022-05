С глузду з'їхали? У РФ продовжують потрясати ядерною зброєю

Російський депутат Олексій Журавльов стверджує, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні та залишитися безкарною. Така заява прозвучала на російському державному телебаченні. Депутат вважає, що ніхто не наважиться заступатися за Україну.

Збожеволілого депутата не може зупинити навіть ведучий пропагандистського курника.

Meanwhile on Russian state TV: законодавець Aleksey Zhuravlyov arguing, що Росія може використовувати тактичні nuclear weapons в Україні і get away with it. pic.twitter.com/jBb7EWy7GQ