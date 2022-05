Выжили из ума? В РФ продолжают потрясать ядерным оружием

Российский депутат Алексей Журавлев утверждает, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине и остаться безнаказанной. Такое заявление прозвучало на российском государственном телевидении. Депутат считает, что никто не осмелиться заступаться за Украину.

Свихнувшегося депутата не может остановить даже ведущий пропагандистского курятника.

Meanwhile on Russian state TV: lawmaker Aleksey Zhuravlyov is arguing that Russia might use tactical nuclear weapons in Ukraine and get away with it. pic.twitter.com/jBb7EWy7GQ