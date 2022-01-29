Ніхто не повинен святкувати захід сонця Америки – The Spectator

/ Фото: REUTERS

Глобальне протистояння між Білим будинком Кремлем і Пекіном може призвести до того, що просто одного разу ми всі не прокинемося ... Ми – це Homo sapiens . Чорні, білі, сірі, жовті. Іноді хтось у смужку, чи горошок... Чи здатні еліти землян домовитися між собою, перед тим, як хтось із президентів/диктаторів/терористів натисне на фатальну кнопку? Питання риторичне...

У серйозній військовій технологічній системі є функція – "Захист від дурня" (ну мало що раптом). Дай Боже, що вона спрацює.

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Оглядач Стівен Дейслі The Spectator розповідає про те, чому США такі важливі для всіх нас.

Де ж США, коли вони так потрібні

Як старий друг, який роками не виходить на зв'язок, ви ставите питанням, чи є його мовчання втраченим інтересом, чи він просто надто зайнятий. Раніше Америка була скрізь, домінуючим голосом у світових справах, бажаним другом та небезпечним ворогом. Цей друг втручався щоразу, коли відчував, що його інтересам чи цінностям загрожують. Часто його участь була небажаною, а іноді й не покращувала справи, але в ній була надійна обґрунтованість, стійкість, породжена військовою міццю, благополуччям та національною впевненістю у собі.

Цим другом можна було захоплюватися або лаяти його, але... З ним доводилося рахуватися. Зараз Америка ухиляється від цього. Зверніть увагу, як Джо Байден чергує різкі попередження та нерозбірливі балачки про перспективи наземної війни в Європі. Тим часом Китай отримує вигоду від цієї слабкості, знову відправляючи винищувачі в зону ППО Тайваню. Хоча багато американців не втручалися б у те, що вони вважають далекими проблемами.

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Знову ж таки, причини в Іраку, і навіть деякі консерватори, які підтримували цей конфлікт, стали сучасними миротворцями. Американські інтервенції за кордоном, на їхню думку, приречені на провал, бо гинуть американські хлопці. США достатньо внутрішніх криз, на які потрібно звернути увагу. Ці консерватори та їх ліберальні та ліві опоненти тепер як один відкидають доктрину Америки, як про це було проголошено у другій інавгураційній промові. Джорджа Буша-молодшого :

" Політика Сполучених Штатів полягає у пошуку та підтримці зростання демократичних рухів та інститутів у кожній країні та культурі з кінцевою метою покласти край тиранії у нашому світі ".

Але доктрина Буша – зухвала у своєму ідеалістичному посилі та розмаху – була принципово неконсервативною. Людина, яку американські прогресисти вважали аятолою Хомейні в ковбойських чоботях, цілком могла бути останнім ліберальним президентом Америки, останнім президентом, який без вибачень і цинізму говорив про американські цінності в їхньому універсальному застосуванні. Звичайно, спроба такого застосування поховала його вчення у просочених кров'ю пісках Іраку. Проте прямолінійна відмова Буша від умиротворення та морального релятивізму, як і раніше, звучить так:

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Америка не буде вдавати, що ув'язнені дисиденти віддають перевагу своїм ланцюгам, або що жінки вітають приниження і рабство, або що будь-яка людина прагне жити у владі ґвалтівників.

Можливо, не будь-яка нація здатна ухвалити ліберальну демократію. Це може бути несподівано. Але, до біса марення як лібералів, так і постлібералів, що між ланцюгами та урнами немає об'єктивно великої різниці.

У той час, як Америка відмовилася від своєї ролі глобального лідера, світові довелося покладатися на архітектуру міжнародного співробітництва та управління, створену раніше, більш відкритою Америкою. Залишені без нагляду занадто довго, ці механізми стають дедалі вразливішими. Володимир Путін та Сі Цзіньпін знають, що міжнародний ліберальний порядок – це, по суті, американський порядок , нав'язування світу американських цінностей і, отже, демонстрація американської сили. Порушіть цей порядок, підкоривши собі Україну або анексувавши Тайвань, і ви зламаєте американську гегемонію. І тепер усі шукають балансу, чого не було з 1945 року.

Путін та Тоні Сопрано

У деякі консерватори не зацікавлені у захисті та просуванні американського лібералізму, який вони почали розглядати як джерело морального занепаду у себе вдома. У всякому разі, ці праві захоплюються Путіним як сильним антиліберальним лідером, для якого національна ідентичність, гордість і згуртованість важливіша за паряд персоналій західного політичного лідерства.

Нинішня лінія цих неоконсерваторів у тому, що протидія путінської агресії проти України відверне увагу від більшої загрози, що походить від Китаю. Правду кажучи, вони вважали б дуже приємним прагнення Пекіна до національного омолодження та зневагу до американського нарцисизму. Американські праві стали звучати як антивоєнні європейці, яких колись висміювали. Це – мавпи, що здаються, що нагадують жаб. Їх виправдання російської агресії та їхня готовність викинути за борт основні принципи, такі як суверенітет та самовизначення, перетворюють у наші дні перегляд Fox News на те саме, як би зайняти місце на лекції з міжнародних відносин у середньостатистичному західному університеті.

Можна поставити питання, з чим вони могли б не погодитися в нещодавній доповіді Річарда Сакви ( Richard Sakwa ) у Coffee House. Професор Саква запевняє нас, що вторгнення Росії та окупація Криму були "оборонним кроком" і що "для захисту власної безпеки Росія бажає мати нейтральну, дружню, багатомовну". Україну ". Мовляв, якщо і є щось, що не дає Володимиру Путіну спати ночами, то це права мовних меншин. Це "небезпідставне бажання", каже професор Саква, але його засмучує рішучість Заходу "озброювати та заохочувати войовничого та ворожого сусіда".

Іншими словами, професор Саква вважає, що Тоні Сопрано перестав би бити людей, якби тільки ФБР перестало пропонувати їм місця у програмі захисту свідків. Дуже протверезно спостерігати за цим об'єднанням антизахідних лівих та нових антизахідних правих та глобальної втоми Америки.

Також зараз гнітюче звертатися до США як до світового лідера та бачити націю, яка більше не хоче лідирувати. Світовий порядок знаходиться під кліщовою атакою з боку Москви та Пекіна.

Отже, де ж зараз перебуває Америка?