Нобелівський тиждень: приз за те, що вчені зробили хімію більш екологічною

Визначено лауреатів Нобелівської премії з хімії / Колаж "Сьогодні"

Нобелівський комітет продовжує називати лауреатів Нобелівської премії за 2021 рок. У середу, 6 жовтня, були названі прізвища володарів премії з хімії в 2021 році.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з повідомленням Нобелівського комітету, приз в 1,14 млн доларів розділять Бенджамін Лист (Німеччина) і Девід Макміллан (США). Премія присуджена за розвиток асиметричного органокаталізу.

Досягнення

Вважалося, що існує всього два типи каталізаторів (хімічна речовина, що прискорює реакцію): метали і ферменти. Незалежно один від одного Лист і Макміллан розробили новий спосіб побудови молекул – асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах. На його основі ведуться дослідження нових фармацевтичних препаратів, крім того, він допомагає зробити хімію більш екологічною, йдеться в прес-релізі Нобелівського комітету.

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Під час оголошення лауреатів з хімії член Нобелівського комітету Пітер Сомфаі спробував пояснити прорив, який зробили вчині Лист і Макміллан / Фото Reuters

"Органокаталіз розвивається з вражаючою швидкістю. Використовуючи такі реакції, дослідники можуть тепер більш ефективно створювати що завгодно, починаючи від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть поглинати світло в сонячних батареях", – наголошується в ньому.

У минулому році лауреатами стали французький мікробіолог Еммануель Шарпентье і американський біохімік Дженніфер Дудна за відкриття методу редагування генома.

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Розклад Нобелівської премії