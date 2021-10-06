Нобелівський тиждень: приз за те, що вчені зробили хімію більш екологічною

Визначено лауреатів Нобелівської премії з хімії / Колаж "Сьогодні"
Нобелівський комітет продовжує називати лауреатів Нобелівської премії за 2021 рок. У середу, 6 жовтня, були названі прізвища володарів премії з хімії в 2021 році.
Про це повідомляє Reuters.
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Згідно з повідомленням Нобелівського комітету, приз в 1,14 млн доларів розділять Бенджамін Лист (Німеччина) і Девід Макміллан (США). Премія присуджена за розвиток асиметричного органокаталізу.
Досягнення
Вважалося, що існує всього два типи каталізаторів (хімічна речовина, що прискорює реакцію): метали і ферменти. Незалежно один від одного Лист і Макміллан розробили новий спосіб побудови молекул – асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах. На його основі ведуться дослідження нових фармацевтичних препаратів, крім того, він допомагає зробити хімію більш екологічною, йдеться в прес-релізі Нобелівського комітету.
"Органокаталіз розвивається з вражаючою швидкістю. Використовуючи такі реакції, дослідники можуть тепер більш ефективно створювати що завгодно, починаючи від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть поглинати світло в сонячних батареях", – наголошується в ньому.
У минулому році лауреатами стали французький мікробіолог Еммануель Шарпентье і американський біохімік Дженніфер Дудна за відкриття методу редагування генома.
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Розклад Нобелівської премії
- 4 жовтня в Стокгольмі оголосили лауреатів премії в області медицини і фізіології;
- 5 жовтня буде названо лауреата в галузі фізики;
- 6 жовтня – хімії;
- 7 жовтня ми дізнаємося лауреатів Нобелівської премії з літератури;
- 8 жовтня – ім'я лауреата Нобелівської премії миру;
- 11 жовтня назвуть лауреата премії Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля (неофіційно званої "Нобелівською премією з економіки").