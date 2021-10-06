Нобелевская неделя: приз за то, что ученые сделали химию более экологичной

Определены лауреаты Нобелевской премии по химии / Коллаж "Сегодня"

Нобелевский комитет продолжает называть лауреатов Нобелевской премии за 2021 года. В среду, 6 октября, были названы фамилии обладателей премии по химии в 2021 году.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно сообщению Нобелевского комитета, приз в 1,14 млн долларов разделят Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США). Премия присуждена за развитие асимметрического органокатализа.

Достижение

Считалось, что существует всего два типа катализаторов (химическое вещество, ускоряющее реакцию): металлы и ферменты. Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул – асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, кроме того, он помогает сделать химию более экологичной, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

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Во время объявления лауреатов по химии член Нобелевского комитета Питер Сомфаи попытался объяснить прорыв, который совершили Лист и Макмиллан / Фото Reuters

"Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя такие реакции, исследователи могут теперь более эффективно создавать что угодно, начиная от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут поглощать свет в солнечных батареях", – отмечается в нем.

В прошлом году лауреатами стали французский микробиолог Эммануэль Шарпентье и американский биохимик Дженнифер Дудна за открытие метода редактирования генома.

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Расписание Нобелевской премии