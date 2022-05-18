Про переговори України та РФ на високому рівні сподіватись не слід — Держдеп США

Прайс зазначив, що Росія не демонструє бажання змінити свої позиції щодо переговорів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Україна сама має визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія.

Про це пише Укрінформ.

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"Наші українські партнери мають визначити, як вони хочуть завершити цей конфлікт", — зауважив Прайс.

Він додав, що США прагнуть бачити припинення насильства та кровопролиття. Прайс наголосив, що завдання Штатів — "підтримувати українських партнерів усіма належними способами", які б посилили позиції України за столом переговорів, щоб вона успішно реалізувала свої цілі.

Водночас він зауважив, що нині про переговори на високому рівні говорити не можна, оскільки Росія не демонструє бажання змінити свої позиції.