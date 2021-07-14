Занепокоєні присутністю НАТО в Україні і санкціями ЄС – переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин

Володимир Путін та Олександр Лукашенко стурбовані навчанням НАТО в Черному морі. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і його російський колега Володимир Путін провели переговори в Санкт-Петербурзі, під час яких обговорили ситуацію зі збільшенням військової присутності блоку НАТО на території України. Про це повідомила прессекретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт, інформує Белта в середу, 14 липня.

Зазначається, що зустріч глав держав проходила в Костянтинівському палаці і тривала понад 5 годин. Як зазначила Ейсмонт, Лукашенка і Путіна турбує проведення масштабних навчань і плани Альянсу щодо будівництва в Україні військових баз.

Також Лукашенко і Путін обговорили санкції, які вводяться Європейським Союзом проти Білорусі та Росії. Білоруський лідер підкреслив, що країни витримають цей удар.

"Навіть не витримаємо – ми будемо розвиватися. Це не питання. Сьогодні не вийде монополізувати міжнародний порядок і натиснути на нас. Не вийде! Світ змінився", – сказав він.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін. Фото пресслужби президента Росії

Лукашенко також наголосив на необхідності приділяти пріоритетну увагу питанням безпеки Білорусі і Росії.

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"Як би вони нас не заколисували, ми бачимо, що зробили свого часу правильно, приділяючи увагу обороні наших держав і безпеці. Я багато вам розповім, що відбувається. Динаміка скажена. Щодня щось змінюється", – сказав президент.

Він підкреслив, що противники влади в Білорусі перейшли до індивідуального терору. Це стало наступним етапом так званої кольорової революції або повстання в Білорусі.

"Ми всіх їх вичислимо. І знайдемо, притягнемо до відповідальності, до того ж в серйозній формі", – сказав Олександр Лукашенко.

Своєю чергою президент Росії підкреслив, що Білорусь залишається для Росії великим і надійним партнером в економіці. Він звернув увагу, що, незважаючи на зовнішні виклики, санкції і пандемію, економіка Білорусі демонструє непогані показники. Зокрема, республіка обслуговує всі кредити, більш того, її зовнішній борг скорочується.

"У цьому сенсі Білорусь надійний, стабільний партнер", – заявив російський лідер.

Нагадаємо, США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, у тому числі родичів Олександра Лукашенка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Мінську обговорювали питання співпраці з Росією щодо авіасполучення у зв'язку з тим, що багато країн Європи припинили літати над Білоруссю і не пускають в свій повітряний простір білоруські літаки. Лукашенко навіть образився на Зеленського і заявив, що проситиме Путіна допомогти йому полетіти в окупований Крим.