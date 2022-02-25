Офіційно. Рада Європи призупинила членство Росії

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Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.
Про це повідомили в Раді Європи.
Що відомо
"Сьогодні Комітет міністрів відповідно до Статуту Ради Європи ухвалив рішення призупинити право Російської Федерації на представництво в Комітеті міністрів та Парламентській асамблеї з негайним набуттям чинності. Рішення було ухвалено внаслідок збройного нападу РФ на Україну", – йдеться у повідомленні.
Водночас, як зазначається, Росія залишається членом Ради Європи та учасником відповідних конвенцій РЄ, в тому числі щодо Європейської конвенції з прав людини.
"Суддя, обраний до Європейського суду з прав людини від Російської Федерації, також залишається членом Суду, а скарги, подані проти Російської Федерації, як і раніше, розглядатимуться, і Суд виноситиме за ними рішення", – зазначили в РЄ.
Крім цього, в Раді Європи заявили, що призупинення членства РФ – це не остаточний захід, а тимчасовий, який "залишає канали зв'язку відкритими".
Нагадаємо, раніше президент ПАРЄ Тіні Кокс наголошував, що спільний комітет Ради Європи рекомендував застосувати щодо РФ виняткову процедуру, що веде до виключення її із РЄ.