Росію виганяють із Ради Європи

Формально це рішення має ухвалити Комітет міністрів РЄ, однак є нюанс

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Спільний комітет Ради Європи рекомендує застосувати щодо Російської Федерації виняткову процедуру, яка веде до виключення її із РЄ.

Про це заявив президент ПАРЄ Тіні Кокс, повідомляє "Європейська правда".

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Що відбувається

Президент ПАРЄ заявив, що під час засідання Спільного комітету був консенсус щодо рішення, яке має бути офіційно ухвалено пізніше у п'ятницю.

"Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розумінні, що це стаття 8 – призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи", – сказав він.

/ Фото: Європейська правда

Як зазначається, формально це рішення має ухвалити Комітет міністрів РЄ, проте Кокс наголосив, що розглядається лише один варіант дій.

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"Почавши війну проти України, Росія відповіла, що вона не може бути частиною нашої організації", – заявив він.

Що таке стаття 8

У статті йдеться про те, що будь-який член Ради Європи, який серйозно порушив статтю 3 Статуту РЄ (про повагу до верховенства права та фундаментальні свободи – ред.), може бути покараний шляхом "зупинення представництва (у КМСЄ), а також Комітет може попросити його вийти із Ради Європи".

За словами Кокса, зараз формально йдеться про зупинення. Хоча Комітет міністрів також може розглянути виключення Росії з організації.

"Якщо КМСЄ ухвалить рішення про те, щоб призупинити членство, це означатиме, що РФ не зможе брати участь у всіх активностях організації", – заявив Кокс.

Цю інформацію також підтвердив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у себе у Telegram-каналі.

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"Росію прибирають із Ради Європи. Все. До побачення", – написав він.

Нагадаємо, кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк заявив, що країни Європейського Союзу узгодили санкції проти президента Російської Федерації Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова за війну проти України.

Також Велика Британія у відповідь на російське вторгнення в Україну вводить санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти в країну, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що всі найбільші російські банки будуть виключені із фінансової системи Великої Британії.

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