Від гнівного Медведєва пішла дружина – ЗМІ

Дмитро Медведєв міг розійтися зі своєю дружиною Світланою. Фото: колаж "Сьогодні"

Від заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва пішла дружина. Це могло спровокувати його нестабільний психічний стан, який видно по постах у Мережі на підтримку війни з Україною.

Про це пише Telegram-канал "Можемо пояснити".

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Що відомо?

Зараз у владних колах активно обговорюють розставання заступника голови Ради безпеки Росії з дружиною. Причому ініціатором розриву була Світлана — у дівочості Лінник.

В останні роки подружня пара практично не з'являлася на публіці разом. В основному Світлана Медведєва була сама.

Так, 19 січня дружина Медведєва відвідала церемонію освячення води у Морському соборі Кронштадта, а потім помолилася. Двома роками раніше вона приїхала до Покровського монастиря, де привітала місцевих вихованок з Різдвом. Під час усіх цих візитів Дмитро Медведєв не супроводжував дружину. Схоже, їхня остання спільна поява відбулася в січні 2020-го на великодньому богослужінні у Москві.

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Медведєв з дружиною Світланою. Фото: російські ЗМІ

До того ж під час перебування на посту першої леді подружжя постійно було присутнім на офіційних прийомах, фотографувалися зі світовими лідерами та їхніми дружинами.

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Але останнім часом у подружжя стався серйозний розлад, пишуть ЗМІ. Це потрясіння, окрім інших проблем, змінило Медведєва. Він почав писати вкрай жорсткі пости на підтримку війни з Україною та буквально погрожує зброєю Заходу.

До речі, Медведєви знайомі з першого класу школи, зустрічатися вони почали ще підлітками, а 1993 року одружилися.

Медведєв погрожує Заходу війною через потужні санкції проти Росії

Санкції Європейського Союзу і США проти Росії надзвичайно тиснуть на країну-агресора. Через це РФ може оголосити про нову війну. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляють прокремлівські "РИА Новости".

"Хотів би ще раз зазначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (лат. — привід для війни)", — заявив Медведєв.

Він зазначив, що нібито цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа на оголошення економічної війни.

Раніше ми розповідали, що Дмитро Медведєв розкритикував приїзд до Києва лідерів Франції, Італії, Німеччини та Румунії. Він заявив, що нібито користі від цієї зустрічі – "нуль". За словами політика, "це не наближає Україну до миру".