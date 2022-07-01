Медведєв погрожує Заходу війною через потужні санкції проти Росії

РФ тоне в обмеженнях, які ввели США та ЄС

Медведєв погрожує США та ЄС війною/Фото: колаж: "Сьогодні"

Санкції Європейського Союзу і США проти Росії надзвичайно тиснуть на країну-агресора. Через це РФ може оголосити про нову війну.

Про це заявив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляють прокремлівські "РИА Новости".

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"Хотів би ще раз зазначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (лат. — привід для війни)", — заявив Медведєв.

Він зазначив, що нібито цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа на оголошення економічної війни.

Путін цинічно бреше про удар окупантів по Кременчуку

Президент Росії Володимир Путін продовжує промивати мізки усім росіянам. Цього разу він бовкнув чергову брехню про обстріл окупантами Кременчука.

За словами російського диктатора, його окупанти не б'ють по цивільних об'єктах в Україні.

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"Немає там ніякого теракту, ні по яких цивільних об'єктах російська армія удари не завдає", — сказав президент РФ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські пропагандисти почали готувати РФ до провалів у війні. Також ми писали, що Арестович спрогнозував уповільнення темпів російського наступу.