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Путін цинічно бреше про удар окупантів по Кременчуку

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 червня, 00:54
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У РФ продовжують обманювати всіх
Путін бреше про Кременчук/Фото: Contributor/Getty Images, ДСНС. Колаж: "Сьогодні"
Путін бреше про Кременчук/Фото: Contributor/Getty Images, ДСНС. Колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін продовжує промивати мізки усім росіянам. Цього разу він ляпнув чергову брехню про обстріл окупантами Кременчука.

Про це повідомляють прокремлівські "РИА Новости".

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Деталі

За словами російського диктатора, його окупанти не б'ють по цивільних об'єктах в Україні.

"Немає там ніякого теракту, ні по яких цивільних об'єктах російська армія удари не завдає", — сказав президент РФ.

Зеленський закликав Радбез ООН покарати РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Глава держави зазначив, що ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи. Він закликав Радбез визнати терактом удар по Кременчуку.

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"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що якби якась організація діяла подібним чином, її визнали б терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства, і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", — сказав глава держави.

Крім того, президент звернувся до Радбезу ООН з проханням.

"Закликаю позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН, і вона не має права залишатися в Радбезі", — сказав Зеленський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський показав відео удару окупантів по ТЦ у Кременчуці. Також ми писали, що розвідка Великої Британії розповіла, чому Росія вдарила по ТЦ у Кременчуці.

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Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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