Папа Римський припустив, що РФ могли спровокувати напасти на Україну

Папа Римський знову висловився за війну в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Папа Римський Франциск знову зробив неоднозначну заяву. Він повторив думку, що позиція НАТО могла стати фактором повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє Civilta Cattolica.

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Папа засудив жорстокість російських військ в Україні, але сказав, що в цьому конфлікті "немає метафізичного добра чи зла". Франциск підкреслив, що говорячи про війну в Україні потрібно "відійти від звичайної моделі Червоної Шапочки".

"Ми повинні відійти від звичайної "моделі Червоної Шапочки". Червона Шапочка була хорошою, а вовк поганим. Тут немає метафізичного добра і зла. З’являється щось глобальне, з елементами, які дуже переплітаються", – сказав понтифік.

Папа похвалив "хоробрих українців" за боротьбу, однак сказав, що ситуація не є чорно-білою і що війна, "можливо, була якимось чином спровокована".

Крім того, Франциск зізнався, що мав 40-хвилинну розмову з російським патріархом Кирилом, в якій патріарх наводив причини для виправдання війни. Папа планує зустрітися з Кирилом у вересні в Казахстані.

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"Коли він закінчив, я втрутився і сказав: "Брате, ми не священнослужителі держави, ми пастирі народу". Я мав зустрітися з ним 14 червня в Єрусалимі, щоб поговорити про наші справи. Але з війною, за взаємною згодою, ми вирішили перенести зустріч на більш пізній термін, щоб наш діалог не був зрозумілий неправильно. Я сподіваюся зустрітися з ним на генеральній асамблеї в Казахстані у вересні", — додав Франциск.

Папу Римського критикують на тлі війни в Україні

Папа Римський Франциск під час пасхального богослужіння звернувся до українців. Він заявив, що молитви за наш народ звучать у всьому світі. Водночас Папа не закликав Росію припинити війну в Україні.

"Всі ми молимося, молимося з вами й за вас цієї ночі. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише запропонувати вам дружбу, молитися за вас і сказати: "Тримайтеся! Ми з вами!" А також сказати вам найбільшу річ, яка сьогодні святкується: "Христос воскрес!" – сказав Папа.

Слова "Христос Воскрес" він вимовив українською.

Крім того, у Ватикані заздалегідь оголосили, що під час XIII стояння хрест спільно триматимуть росіянка та українка як символ "примирення народів".

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Попри гостру критику України, у Ватикані вирішили не скасовувати свій задум, як про це просили в Україні. Скандальна хода відбулася у Римі 15 квітня. Українці її не схвалили.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Папа Римський зробив неоднозначну заяву про свій приїзд до України. Крім того, ми писали, що Папа Римський зустрівся з дружинами бійців "Азовсталі".