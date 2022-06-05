Боїться Путіна? Папа Римський зробив неоднозначну заяву про свій приїзд до України

Понтифік у рамках регулярної ініціативи "Дитячий потяг" зустрівся зі 160 школярами з усієї Італії.

Папа Римський підтвердив бажання відвідати Україну. Колаж "Сьогодні"

Папа Римський Франциск сказав українському хлопчику, який втік від війни до Італії, що він хотів би відвідати Україну, але слід дочекатися відповідної миті.

Про це пише Vatican News.

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"Я хотів би поїхати в Україну. Але мені необхідно почекати зручного часу зробити це, адже нелегко приймати рішення, яке може швидше завадити світові, ніж принести йому добра", – йдеться у повідомленні.

Понтифік у рамках регулярної ініціативи "Дитячий поїзд" зустрівся зі 160 школярами з усієї Італії. Серед них був український хлопчик-біженець. Він запитав Папу Франциска, чи зможе він відвідати Україну і врятувати всіх дітей, які там страждають.

Останній візит глави Римо-Католицької Церкви до України був у червні 2001 року.

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Папу Римського критикують на тлі війни в Україні

Папа Римський Франциск під час пасхального богослужіння звернувся до українців. Він заявив, що молитви за наш народ звучать у всьому світі. Водночас, Папа не закликав Росію припинити війну в Україні.

"Всі ми молимося, молимося з вами і за вас цієї ночі. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише запропонувати вам дружбу, молитися за вас і сказати: "Тримайтеся! Ми з вами!". А також сказати вам найбільшу річ, яка сьогодні святкується: "Христос воскрес!" – сказав Папа.

Слова "Христос Воскрес" він вимовив українською.

Крім того, у Ватикані заздалегідь оголосили, що під час XIII стояння хрест спільно триматимуть росіянка та українка як символ "примирення народів".

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Незважаючи на гостру критику України, у Ватикані вирішили не скасовувати свій задум, як про це просили в Україні. Скандальна хода відбулося у Римі 15 квітня. Українці його не схвалили.

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