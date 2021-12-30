Патріарха Варфоломія виписали з лікарні після COVID-19

У Варфоломія була легка форма COVID-19/Колаж: "Сьогодні"
Вселенського патріарха Варфоломія після 6 днів госпіталізації з коронавірусом виписали з лікарні. Він хворів на COVID-19, спричинений штамом "Омікрон".
Про це повідомляє BBC News Україна.
Вакцинація не допомогла
Відомо, що патріарх Варфоломій був щеплений проти COVID-19 двома дозами CoronaVac, а потім ще двома Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Він мав легкі симптоми захворювання. Всі дні у лікарні він продовжував працювати.
Коли патріарх повернеться до своєї резиденції?
Кілька днів Варфоломій проведе вдома на ізоляції. На Фанар (до своєї резиденції) повернеться 6 січня.
"Омікрон" викликає занепокоєння
Як відомо, "Омікрон" названо штамом, який викликає занепокоєння насамперед завдяки дуже швидкому розповсюдженню та стійкості до існуючих вакцин. Низка країн вже запровадила введення своїм громадянам 3-тої або 4-тої "бустерної" дози вакцинами, які були ефективними проти попередніх штамів. Чи здатні існуючі вакцини зупинити нову хвилю пандемії – покаже час.
Тому дуже важливими є своєчасна розробка та виробництво ефективних вакцин, специфічних проти тих збудників вірусних хвороб, що циркулюють на цей час, або появу яких прогнозують у країні найближчим часом.
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