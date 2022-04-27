Пєсков розповів, чи можуть обміняти Медведчука на українських військових

Кремль не зацікавлений в обміні / Фото: Колаж: Сьогодні

Про обмін українського опозиційного політика Віктора Медведчука на військовополонених мова не йде. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають РІА Новини.

"Ні, про це не йдеться", – заявив Пєсков представникам ЗМІ, відповідаючи на запитання, чи веде Москва переговори з питання обміну Медведчука на військовополонених.

Затримання Медведчука