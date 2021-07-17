Загинули 133 особи: в Німеччині продовжують ліквідовувати наслідки повені (фото, відео)

Влада Німеччини ввела на заході країни режим надзвичайної ситуації через потопи

Повені почалися в середині тижня через рясні і тривалі дощі/Фото: колаж "Сьогодні"

На заході Німеччині через сильні дощі – повінь, яка вже забрала життя як мінімум 133 осіб.

Про це повідомляють європейські ЗМІ.

Найбільше від повені постраждали в місті Кобленц в федеральній землі Рейнланд-Пфальц, там після удару стихії загинули близько 90 осіб. Ще 43 особи загинули в сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Фото: REUTERS

Зараз понад 102 тис. осіб через повені залишаються без електрики, а тисячі місцевих жителів були змушені покинути свої будинки.

Міноборони Німеччини ввело на заході країни режим надзвичайної ситуації, надавши військовим право діяти на свій розсуд.

Фото: REUTERS Реклама

Уже відомо, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр відправляться в федеральну землю Рейнланд-Пфальц. А Франція зі свого боку висловила готовність надати допомогу в боротьбі з наслідками негоди в Німеччині.

Фото: REUTERS

Повені в центральній частині Європи почалися через рясні і тривалі дощі. Негода також зачепила низку регіонів Нідерландів, Франції та Бельгії. У Бельгії, зокрема, загинули 20 осіб.

Фото: REUTERS

Раніше ми писали, що в Криму через повінь загинула жінка.

Нагадаємо, під час масштабної повені затопило Ялтинський крокодиляріум.