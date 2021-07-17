Погибли 133 человека: в Германии продолжают ликвидировать последствия наводнения (фото, видео)

Наводнения начались в середине недели из-за обильных и продолжительных дождей / Фото: коллаж "Сегодня"

На западе Германии из-за сильных дождей – наводнение, которое уже унесло жизни как минимум 133 человек.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Больше всего от наводнения пострадали в городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, там после удара стихии погибли около 90 человек. Еще 43 человека погибли в соседней федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Фото: REUTERS

Сейчас более 102 тыс. человек из-за наводнения остаются без электричества, а тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Минобороны Германии ввело на западе страны режим чрезвычайной ситуации, предоставив военным право действовать по своему усмотрению.

Фото: REUTERS Реклама

Уже известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправятся в федеральную землю Рейнланд-Пфальц. А Франция со своей стороны выразила готовность оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды в Германии.

Фото: REUTERS

Наводнения в центральной части Европы начались из-за обильных и продолжительных дождей. Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии. В Бельгии, в частности, погибли 20 человек.

Фото: REUTERS

Ранее мы писали, что в Крыму из-за наводнения погибла женщина.

Напомним, во время масштабного наводнения затопило Ялтинский крокодиляриум.