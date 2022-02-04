Поки "не світить": НАТО все ще не готове прийняти Україну

Мірча Джоане. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що зараз питання про приєднання України до Альянсу не стоїть.

Про це він сказав в інтерв'ю французькому каналу Франція 24.

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"Ніхто не каже, що Україна вступить до НАТО найближчим часом. Україна має багато речей, які потрібно реформувати всередині країни", - сказав Джоане.

Він додав, що необхідно дійти консенсусу в НАТО, а сьогодні такого консенсусу щодо можливого членства України в НАТО немає.

Також високопосадовець НАТО додав, що "незважаючи на це, жодна третя сторона не має права вводити вето на рішення, яке є суверенним для самої країни та для організації, до якої вона хоче приєднатися".

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"Це повністю залежить від нас", – наголосив високопоставлений представник НАТО.

Україна прагне НАТО