Поки "не світить": НАТО все ще не готове прийняти Україну

Мірча Джоане. Фото: колаж "Сьогодні"
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що зараз питання про приєднання України до Альянсу не стоїть.
Про це він сказав в інтерв'ю французькому каналу Франція 24.
"Ніхто не каже, що Україна вступить до НАТО найближчим часом. Україна має багато речей, які потрібно реформувати всередині країни", - сказав Джоане.
Він додав, що необхідно дійти консенсусу в НАТО, а сьогодні такого консенсусу щодо можливого членства України в НАТО немає.
Також високопосадовець НАТО додав, що "незважаючи на це, жодна третя сторона не має права вводити вето на рішення, яке є суверенним для самої країни та для організації, до якої вона хоче приєднатися".
"Це повністю залежить від нас", – наголосив високопоставлений представник НАТО.
Україна прагне НАТО
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році. Він нагадав, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.
- Також президент України Володимир Зеленський у Брюсселі звернувся до НАТО через погрози Росії.
- Крім того, речник військового відомства США Джон Кірбі заявив, що Росія не має права накласти вето на питання про вступ країн до НАТО. По його словам, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.