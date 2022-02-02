"У Путіна немає права вето": у Пентагоні обсмикнули Кремль щодо питання України

Прессекретар Пентагону висловився про вступ України до НАТО

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росія не має права накласти вето на питання щодо вступу країн до НАТО, заявив прессекретар військового відомства США Джон Кірбі. За його словами, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.

"Членство в НАТО – це питання, яке стосується конкретної суверенної держави та НАТО. Це не те питання, де Путін має право вето. Це так не працює", – сказав Кірбі на брифінгу.

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Прессекретар Пентагону зазначив, що на міжнародному рівні було проведено роботу, щоб допомогти Україні задовольнити свої потреби у реформах.

"У тому, що стосується оборонних реформ, Сполучені Штати були частиною цього процесу, і така робота триває. Ми не збираємося так чи інакше будувати здогади про майбутнє розширення НАТО чи участь у цьому України. Це рішення може бути прийняте лише між Альянсом та Україною", – сказав він.

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Росія та НАТО