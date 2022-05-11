Поліція Португалії розслідує справу про збирання російською парою даних біженців з України

Поліція обшукала центр підтримки, будівлю муніципалітету та асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдність". / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція Португалії провела обшук у центрі підтримки біженців, який розташований у віданні муніципалітету Сетубал недалеко від Лісабона, у зв'язку з твердженнями про те, що прокремлівські російські супроводжуючі зібрали особисті дані десятків новоприбулих українців, які рятуються від вторгнення Росії.

Про це пише Reuters.

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Що сталося

У заяві поліції зазначається, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету та асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдність", членами якої була російська пара. Вони вилучили документи в ході розслідування передбачуваних злочинів, пов'язаних із "неправомірним використанням даних та несанкціонованим доступом".

Так, газета Expresso повідомила 29 квітня, що російська пара, імовірно пов'язана з Москвою – Ігор Хашин та його дружина Юлія, – ксерокопіювали особисті документи біженців і допитували їх про місцезнаходження членів сімей в Україні, що налякало та нервувало багатьох біженців. У Expresso заявили, що Служба безпеки Португалії уважно стежить за діяльністю Хашина з моменту анексії Криму у 2014 році.

Муніципалітет, керований Комуністичною партією Португалії (ПКП), заявив, що чоловік "співпрацював" із центром для біженців у Сетубалі, де працювала його дружина, також із Росії. Водночас ПКП зазнала критики за те, що не засудила вторгнення Росії в Україну.

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У пари подвійне громадянство і в муніципалітеті заявили, що Ігор Хашин багато років "співпрацює з мерією та іншими місцевими органами влади". Опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв'язки між Хашиними, асоціацією, до якої вони належать, та російською державою.

В офісі Мартінша заявили, що ніколи не були поінформовані "якоюсь офіційною особою про підозрілі дії або поведінку", що здійснюються асоціацією, яка працює з муніципалітетом з 2005 року.

Виступаючи в парламенті, міністр у справах парламенту Ана Катаріна Мендес заявила, що справа "має бути розслідувана до самого кінця" і що уряд "не допустить, щоб із тими, хто приїжджає сюди… не поводилися з гідністю та повагою".

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Як зазначається, Португалія ухвалила майже 36 000 українських біженців після вторгнення Росії до України 24 лютого.

Нагадаємо, українці, які реєструвалися як внутрішні переселенці після 24 лютого 2022 року зможуть отримати 4500 грн допомоги від держави. Видаватимуть її у вигляді сертифікатів на покупки в мережі супермаркетів "Сільпо".

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