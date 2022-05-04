Українські біженці перетинатимуть кордон із Молдовою за новими правилами

Нині на території країни залишаються понад 93 тисячі українських біженців

З початку вторгнення Росії в Україну в Молдову в'їхало близько 450 тис. українських біженців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 травня, Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови прийняла нові правила перетину кордону для біженців з України.

Про це пише NewsMaker.

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Що відомо

Як зазначається, громадяни України, які в'їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, в тому числі зі строком дії, що залишився, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ. У рішенні комісії йдеться про те, що ці умови спрощеного перетину можна застосувати лише один раз.

Крім цього, скориговані заходи захисту дітей із груп ризику та дітей, розлучених із батьками.

"Особи, відповідальні за прийом неповнолітніх з України, проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом міністра праці та соціального захисту", – йдеться в у повідомленні.

Видання також пише, що з початку вторгнення Росії до України до Молдови в'їхало близько 450 тис. українських біженців. Наразі на території Молдови залишаються понад 93 тис. українських біженців, з них 47,6 тис. – неповнолітні.

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Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація готує процедуру щодо виплати допомоги постраждалим від російського вторгнення українцям готівкою.

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