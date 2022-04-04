Польща ініціювала міжнародне розслідування звірств РФ у Бучі

Росіяни мають бути покарані за геноцид під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність створення міжнародної комісії з розслідування жорстоких злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині.
Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі у Twitter.
"Злочин геноциду має бути покараний, його потрібно належним чином описати, задокументувати та судити. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину", – заявив Моравецький.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.