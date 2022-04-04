Польща ініціювала міжнародне розслідування звірств РФ у Бучі

Росіяни мають бути покарані за геноцид під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність створення міжнародної комісії з розслідування жорстоких злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині.

Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі у Twitter.

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"Злочин геноциду має бути покараний, його потрібно належним чином описати, задокументувати та судити. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину", – заявив Моравецький.

Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.