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Польща ініціювала міжнародне розслідування звірств РФ у Бучі

Марія Дмитренко
4 квітня, 11:53
Російські військові будуть покарані за те, що наробили на Київщині, за кожного вбитого українця

Росіяни мають бути покарані за геноцид під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність створення міжнародної комісії з розслідування жорстоких злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині.

Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі у Twitter.

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"Злочин геноциду має бути покараний, його потрібно належним чином описати, задокументувати та судити. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину", – заявив Моравецький.

Звірства російських окупантів під Києвом