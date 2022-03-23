Польща видворить з країни російських дипломатів-шпигунів

Представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі Станіслав Жарін підтвердив інформацію про висилку дипломатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Польщі вишле з країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, несумісну із статусом дипломата. Про це повідомляє польське Onet видання з посиланням на джерела в уряді.

Повідомляється, що сьогодні вранці російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва викликали до МЗС Польщі.

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У списку дипломатів, "які, на думку польської влади, займалися шпигунством, співробітники посольства Росії у Варшаві, а також їхні дружини, які під прикриттям мали збирати секретну інформацію і вербувати польських громадян для співпраці на благо Російської Федерації.

Цю інформацію на нараді підтвердив прессекретар міністра координатора спецслужб Станіслав Жарін, який повідомив, що Служба внутрішньої безпеки підготувала список із 45 осіб з дипломатичних кіл, які працюють на російські спецслужби.

Водночас у російській дипмісії у Варшаві працює трохи більше 50 дипломатів.

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Ситуація з російськими дипломатами