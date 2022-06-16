"Користі – нуль". Медведєва розлютив приїзд до Києва Шольца, Макрона, Драгі та Йоганніса

Дмитро Медведєв висловився про приїзд лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до столиці України. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розкритикував приїзд до Києва лідерів Франції, Італії, Німеччини та Румунії. Він заявив, що нібито користі від цієї зустрічі – "нуль". За словами політика, "це не наближає Україну до миру".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"От люблять європейські поціновувачі жаб, ліверу та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хильнули горілки та потягом, як сто років тому, – додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…" – написав Медведєв.

Пост Медведєва

Візит до Києва

Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.

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Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".

Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоганніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.

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Нагадаємо, радник глави ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова заступника глави Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що за два роки України може не бути. За його словами, якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв.

Той-таки Медведєв показав у Мережі фото кота та підписав його: "В очікуванні чергового пакету санкцій". За словами чиновника, РФ чекає осені, щоб збирати основний санкційний урожай.