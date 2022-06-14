Медведєв налякав Захід котиком, який чекає на санкції

За словами політика, Російська Федерація чекає на осінь, щоб збирати основний санкційний урожай

Дмитро Медведєв лякає фотографією котика. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв показав у Мережі фото кота та підписав його: "В очікуванні чергового пакету санкцій". За словами політика, РФ чекає на осінь, щоб збирати основний санкційний урожай.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

"Тепер з нетерпінням очікуємо на черговий пакет європейських санкцій і великих санкційних рішень grandfather Joe, стосовно яких автори цих самих санкцій відразу починають вигадувати схеми обходу", – написав Медведєв.

Про інфляцію, ціни на всі види палива та прогнози щодо падіння економік політик вирішив не нагадувати, оскільки, за його словами, всі дані є у відкритому доступі.

"І це лише перший місяць літа. Чекаємо на осінь… коли доведеться збирати основний санкційний урожай. А поки що паровоз їхньої економіки послуг та цифрових валют летить у стіну на повних парах. Усміхайтеся, панове, усміхайтеся!" – наголосив Медведєв.

"В очікуванні чергового пакету санкцій" – написав Медведєв під фото з котом

Реклама

Нагадаємо, раніше український ведучий Слава Дьомін у Facebook затролив Медведєва за його любов до брендової спідньої білизни.

"Ми стали забувати прикривати пупок трусиками. А ще прохолодно", – жартує Дьомін.

Медведєв, який так ненавидить Захід, віддає перевагу спідній білизні від Calvin Klein, а не фабриці "Москвичка"

Реклама

Раніше ми розповідали, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків". Кого саме він хоче "знищити" – невідомо. Така затята публікація з'явилася у його Telegram-каналі.