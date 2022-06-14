Медведев напугал Запад котиком, который ждет санкций

По словам политика, Российская Федерация ждет осень, чтобы собирать основной санкционный урожай

Дмитрий Медведев пугает фотографией котика. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев показал в Сети фото кота и подписал его: "В ожидании очередного пакета санкций". По словам политика, РФ ждет осень, чтобы собирать основной санкционный урожай.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода", – написал Медведев.

Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик политик решил не напоминать, так как, по его словам, все данные есть в открытом доступе.

"И это только первый месяц лета. Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" – подчеркнул Медведев.

"В ожидании очередного пакета санкций" – написал Медведев под фото с котом

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Напомним, ранее украинский ведущий Слава Демин в Facebook затроллил Медведева за его любовь к брендовому нижнему белью.

"Мы стали забывать прикрывать пупок трусиками. А ведь еще прохладно", – шутит Демин.

Медведев, который так ненавидит Запад, предпочитает нижнее белье от Calvin Klein, а не фабрики "Москвичка"

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Ранее мы рассказывали, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев устроил истерику, обещая "уничтожить ублюдков и выродков". Кого именно он хочет "уничтожить" – неизвестно. Такая ярая публикация появилась в его Telegram-канале.