Пора на відпочинок: ще одна європейська країна визнала українські COVID-сертифікати

Дмитро Кулеба: МЗС продовжує збільшувати свободу подорожей для громадян України. Колаж: "Сьогодні"

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

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Кулеба додав, що МЗС продовжує розширювати список доступних для в'їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

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Громадянам України віза не потрібна для перебування до 90 днів протягом шести місяців.

Правила в'їзду в Північну Македонію для українців

З 1 вересня 2021 під час в'їзду та виїзду з території Республіки Північна Македонія необхідною буде наявність одного з наступних документів:

сертифікат про проведену вакцинацію від вірусу SARS-CoV-2, тобто отримання щонайменше двох доз вакцини проти інфекційного захворювання СOVID-19;

довідка про перенесене захворювання на СOVID-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання;

негативний результат PCR-тесту на SARS-CoV-2, отриманого за 72 години до в’їзду на територію Республіки;

негативний результат експрес-тесту на антиген, отриманого за 48 годин до в’їзду на територію Республіки.

Наявність зазначених документів не вимагається для осіб віком до 18 років.

Інтерактивна мапа з режимами в'їзду для громадян України

Тропічні ліси Амазонії і Мачу-Пікчу

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Угода набуває чинності на З0-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Громадяни України та громадяни Республіки Перу можуть перебувати без віз на території держави іншої сторони строком до 90 днів

Тепер українцям не потрібне оформлення візи для перебування у цій екзотичній країні 90 днів протягом 180 днів на рік.

Аналогічні умови запроваджуються і для перуанців. Раніше їм доводилося оформляти візу в українських дипустановах або звертатися за оформленням електронної в'їзної візи.