Після Анталії загорівся Мармарис: перші версії пожеж на курортах в Туреччині

Вогонь впритул підбирається до готелів. Турки заговорили про теракт

На курорті в Мармарисі вогонь впритул підібрався до Бірюзового берега/ Фото Твіттер, Onur Tan / Колаж "Сегодня"

Через день після початку масштабних лісових пожеж на турецькому курорті Анталія аналогічна ситуація склалася на іншому курорті Туреччини – на бірюзовому березі в Мармарисі. Тут вогонь впритул підходить до готелів на узбережжі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, займання сталося в лісі на пагорбах, гряда яких спускається до Середземного моря. Завдяки сильному вітру полум'я швидко поширюється вниз по пагорбах до туристичної пляжної зони.

З одного готелю на кілька годин евакуювали туристів. Люди з речами спостерігали на вулиці, як два пожежних вертольоти гасили дерева біля їх готелю, набираючи воду прямо в затоці.

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Поки пожежникам не вдається взяти під контроль вогняну стихію.

Потрібна була евакуація людей з одного курортного готелю. Фото Твіттер / Shah @ alemekael

Заговорили про теракт

Офіційно причини загоряння поки не називаються. Однак в соцмережах турки активно обговорюють версію теракту, за яким можуть стояти представники забороненої в країні Робітничої партії Курдистану.

Турки вважають, що пожежі стали результатом підпалів

Нагадаємо, другий день Туреччина бореться з вогнем на популярному серед українців курорті Анталія. Влада підтвердила інформацію про перших загиблих – у вогні згоріли три людини .

На цьому тижні страждав від лісових пожеж італійський курорт Сардинія . Тут потрібна була евакуація понад тисячу людина. Були повідомлення про згорілих будинках і про загиблих тварин.