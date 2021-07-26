На Сардинії горять житлові будинки і гинуть домашні тварини (фото, відео)

Італійський курорт сам не справляється з лісовими пожежами і попросив допомоги у ЄС

На Сардинії згоріли кілька будинків / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

На італійському курорті Сардинія вирують масштабні лісові пожежі , через які було евакуйовано більше тисячі людина. Є повідомлення про згорілі будинки місцевих жителів і про загиблі тварини. Влада Італії звернулися до ЄС за допомогою.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Острів Сардинія охоплений лісовими пожежами. Фото Twitter / @ CristinaMallai

Близько 1200 людей були змушені покинути свої будинки в комуні Орістано на заході острова. Поїхали також сотні туристів, які злякалися, що через пожежі припинять польоти літаків.

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Місцева мешканка Ардаулі повідомила в Твітері, що не всі змогли евакуювати домашніх тварин. Є випадки загибелі коней і телят.

"Це – безпрецедентна катастрофа. Близько 20 тисяч гектарів вже охоплені вогнем", – заявив губернатор регіону Крістіан Солінас.

Італія запросила у Європейського Союзу допомоги в гасінні лісових пожеж. Два літаки з Франції і два з Греції вже прибули для надання допомоги.

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У Єврокомісії уточнили, що мова йде про апарати Canadair.

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"Кілька годин велика площа в провінції Орістано стояла на колінах через руйнівні пожежі. Сотні людей були евакуйовані, а весь район, включаючи будинки, охоплений полум'ям і пошкоджений. Продовжуємо стежити за подіями. Вперед, Орістано, вперед, Сардинія!", – написав у себе в ФБ глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

Нагадаємо, що на початку липня з масштабними лісовими пожежами зіткнувся Кіпр. Влада цієї країни також була змушена звернутися за допомогою до європейських друзям.

А зараз Росія продовжує боротися з пожежами на Далекому Сході. На річці Лена призупиняли навігацію, а аеропорт Якутська через погану видимість скасував рейси.