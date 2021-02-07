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Лісові пожежі в Австралії: полум'я вирує біля одного з найбільших міст (фото, відео)

7 лютого, 19:49

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Людей попереджають про можливість евакуації

В Австралії більше тижня продовжуються лісові пожежі. Сильне полум'я вирує біля найбільшого міста країни – Перта.

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Про це повідомляє Департамент пожежної та аварійної служби країни.

Сильний вітер перешкоджає гасінню пожежі, він тільки збільшує площу загоряння.

Влада Австралії підключила кілька великих повітряних танкерів. А в лісах чергують понад 250 пожежників.

Станом на 4 лютого стихія вже знищила 81 житловий будинок і майже 11 тисяч гектарів чагарників в районі Перта. Влада просить місцевих жителів бути готовими до евакуації. Їх попередили про серйозну небезпеку для них і їх житла.

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Раніше ми повідомляли, що світ накрили природні катаклізми – США засипає снігом, Францію топлять зливи, а в Австралії посуха знищує ліси.

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Австралія ліс пожежа
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