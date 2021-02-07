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Лесные пожары в Австралии: пламя бушует возле одного из крупнейших городов (фото, видео)

7 февраля, 19:49

Виктория Барановская Виктория Барановская

Людей предупреждают о возможности эвакуации

В Австралии больше недели продолжаются лесные пожары. Сильное пламя бушует возле крупнейшего города страны – Перта.

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Об этом сообщает Департамент пожарной и аварийной службы страны.

Сильный ветер препятствует тушению пожара, он только увеличивает площадь возгорания.

Власти Австралии подключили несколько больших воздушных танкеров. А в лесах дежурят более 250 пожарных.

По состоянию на 4 февраля стихия уже уничтожила 81 жилой дом и почти 11 тысяч гектаров кустарников в районе Перта. Власти просят местных жителей быть готовыми к эвакуации. Их предупредили о серьезной опасности для них и их жилья.

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Ранее мы сообщали, что мир накрыли природные катаклизмы – США засыпает снегом, Францию топят ливни, а в Австралии засуха уничтожает леса.

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Австралия лес пожар
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