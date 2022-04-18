Іспанія повертає своє представництво до Києва

Незабаром дипломати відновлять роботу в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
До Києва за кілька днів повернуться посли Іспанії. Про це сказав прем'єр-міністр країни Педро Санчес.
"За кілька днів ми збираємося знову відкрити посольство Іспанії в Києві на знак підтримки іспанським урядом та суспільством українського народу", – сказав він.
Також він зазначив, що Іспанія разом з Україною і рішуче виступає проти Путіна.
За його словами, єдність – це головний фактор, що стримує главу Кремля.
Ситуація з дипломатами
- Посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова місяць тому через російське вторгнення, повернеться до Києва.
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи в Києві після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включно з наданням консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну в лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва.
- Незважаючи на війну, українську столицю не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що з польського Жешува в Київ повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.