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ЄС вирішив повернути своє диппредставництво з Польщі до Києва

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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9 квітня, 13:37
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Після російського вторгнення представництво тимчасово було перенесено до Жешува.
Жозеп Боррель повідомив про повернення дипломатів
Жозеп Боррель повідомив про повернення дипломатів / Фото: Колаж: Сьогодні

З польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні. Про це повідомила прес-служба Європейської служби зовнішніх зв'язків у Брюсселі (ЄВСТ).

"Верховний представник ЄС Жозеп Боррель оголосив, що робота Представництва ЄС в Україні тепер знову здійснюватиметься з Києва", – йдеться у повідомленні. .

"Цим візитом Європейський Союз повертається назад до Києва. Я маю на увазі це буквально: наш глава нашої делегації повернувся сюди, щоб ми могли ще більш прямо та тісно працювати з українською владою", – цитує Борреля прес-служба ЄСВС.

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Голова представництва ЄС Матті Маасікас залишився у Києві, щоб відкрити приміщення представництва та оцінити умови для поступового повернення всіх співробітників представництва до Києва.

Ситуація із дипломатами

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