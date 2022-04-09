ЄС вирішив повернути своє диппредставництво з Польщі до Києва

З польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні. Про це повідомила прес-служба Європейської служби зовнішніх зв'язків у Брюсселі (ЄВСТ).
"Верховний представник ЄС Жозеп Боррель оголосив, що робота Представництва ЄС в Україні тепер знову здійснюватиметься з Києва", – йдеться у повідомленні. .
"Цим візитом Європейський Союз повертається назад до Києва. Я маю на увазі це буквально: наш глава нашої делегації повернувся сюди, щоб ми могли ще більш прямо та тісно працювати з українською владою", – цитує Борреля прес-служба ЄСВС.
Голова представництва ЄС Матті Маасікас залишився у Києві, щоб відкрити приміщення представництва та оцінити умови для поступового повернення всіх співробітників представництва до Києва.
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