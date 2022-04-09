ЕС решил вернуть свое диппредставительство из Польши в Киев

После российского вторжения представительство временно было перенесено в Жешув

Жозеп Боррель сообщил о возвращении дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).

"Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа Представительства ЕС в Украине теперь снова будет осуществляться из Киева", – говорится в сообщении.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас остался в Киеве, чтобы открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.

Ситуация с дипломатами