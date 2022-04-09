Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

ЕС решил вернуть свое диппредставительство из Польши в Киев

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 апреля, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После российского вторжения представительство временно было перенесено в Жешув
Жозеп Боррель сообщил о возвращении дипломатов
Жозеп Боррель сообщил о возвращении дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).

"Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа Представительства ЕС в Украине теперь снова будет осуществляться из Киева", – говорится в сообщении.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас остался в Киеве, чтобы открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.

Ситуация с дипломатами

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 9 апреля
1
Личный состав 19100
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артиллерия 335
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1363
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять