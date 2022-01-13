"Якщо Москва не почує відповіді...": Росія почала погрожувати на засіданні ОБСЄ

Постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич. Фото: колаж "Сьогодні"
Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що якщо Москва не почує конструктивної відповіді на гарантії безпеки "у розумні терміни", а нібито агресивна лінія поведінки стосовно Росії продовжиться, то вони будуть змушені вжити необхідних заходів.
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Хочемо відкрито і чесно попередити: будь-які спроби "замотати" змістовний переговорний процес щодо гарантій безпеки в рамках діалогу Росії з США і НАТО або вихолостити його до ступеня безглуздого обміну позиціями "по колу" може призвести до неминучого погіршення ситуації з безпекою всіх без винятку держав", – заявив Лукашевич на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ.
Він підкреслив, РФ буде змушена зробити відповідні висновки та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та "усунення неприйнятних загроз національній безпеці".
Лукашевич зазначив, що Росія – миролюбна країна, але мир за всяку ціну їм не потрібен.
"Необхідність отримання зазначених юридично оформлених гарантій безпеки для нас має безумовний характер", – сказав російський дипломат.
Переговори Росії із Заходом
- 13 січня в ОБСЄ проходить обговорення російських пропозицій США та НАТО щодо гарантій безпеки. Раніше переговори щодо цієї теми відбулися у Женеві 10 січня, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
- Також переговори пройшли у Брюсселі 12 січня (з представниками Північноатлантичного альянсу). Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дуже складно подолати розбіжності з Росією.
- Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі країни-учасниці ОБСЄ висловилися за підтримку України, зокрема її євроатлантичних прагнень. Кулеба зазначив, що партнери повністю поділяють позицію України, включаючи право держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору вони хочуть бути.