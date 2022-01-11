Уряд Британії потрапив у скандал через "пікнік": що сталося

Прем'єр Британії Борис Джонсон. Колаж "Сьогодні"

Прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона звинуватили у порушенні правил карантину під час першого локдауну. Про це пише CNN .

У ЗМІ оприлюднили електронні листи від головного особистого секретаря прем'єра Бориса Джонсона – Мартіна Рейнольдса, у якому він запрошував понад 100 колег відпочити у саду резиденції глави уряду. На той момент у Англії діяли суворі карантинні обмеження.

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"Після надзвичайно напруженого періоду було б добре використати чудову погоду і випити трохи напоїв на соціальній дистанції в саду номер 10 цього вечора. Будь ласка, приєднуйтесь і беріть із собою напої", – йшлося у листі.

Достовірність оприлюдненого листа підтвердили два джерела, які на той час працювали у британському уряді.

Чиновники заявили, що в саду часто проводять робочі зустрічі в теплу пору року, і що тоді були збори персоналу після прес-конференції.

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Вечірку тоді відвідали близько 30-40 осіб, на столах було розставлено страви та вино, але деякі співробітники, як повідомляється, тоді висловили побоювання щодо доцільності проведення цього заходу.

Зазначається, що під забороною у той період були персональні зустрічі, на роботі дозволяли збиратися лише за особливої потреби.

За інформацією ЗМІ, серед тих, що брав участь у тій зустрічі, був і сам прем'єр-міністр зі своєю дружиною.

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Борис Джонсон відмовляється відповідати на запитання про ту вечірку, посилаючись на те, що зараз триває офіційне розслідування.

Скандали в локдаун

У січні 2021 року прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона помітили за сім миль (близько 11 км) від Даунінг-стріт, катаються на велосипеді . Згідно з карантинними обмеженнями подібні прогулянки допускаються щодня і виключно в межах свого району.

Крім того, в розпал епідемії, Домінік Каммінгс, незважаючи на заборони, порушив самоізоляцію та поїхав до міста Дарем, яке розташоване за 430 км від Лондона, де він живе. Згодом у нього виявили коронавірус.

Молодший міністр у справах Шотландії Дуглас Росс подав у відставку через скандал навколо помічника Бориса Джонсона. Своє рішення він пояснив небажанням Джонсона звільняти свого помічника Домініка Каммінгса, який порушив карантин.