Прем'єр Нідерландів поставив діагноз Путіну – божевільний

Путіну поставили діагноз / Колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не довго добирав слова для визначення дій президента Росії Володимира Путіна, який 21 лютого визнав терористичні "ЛДНР", а 22 лютого вже відправив свої війська в чужу країну.
Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, голландський політик назвав господаря Кремля "божевільним" та "повним параноїком".
Стороння думка
"Звичайно, ця людина абсолютно божевільна", — заявив Рютте.
"Він описує київський уряд як диктатуру, хоча це країна, що розумно функціонує, з демократично обраним урядом та вільною пресою", — підкреслив Рютте, додавши, що Росія сама страждає від відсутності свободи, зокрема свободи преси.
Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив, що у відповідь на порушення територіальної цілісності України Москві варто чекати на серйозні санкції.
Обстановка
- Європейський Союз уже визначився із санкціями. До чорного списку ЄС внесено всіх депутатів Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР", – їх 351. Там же 27 фізичних та юридичних осіб, серед них банки та організації, що фінансують операції Росії на Донбасі. Також ЄС ухвалив рішення обмежити доступ Росії до фінансового ринку та ринку капіталу ЄС.
- Німеччина перша у відповідь на визнання сепаратистських утворень на Донбасі зупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2".
- Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків. Це "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промзв'язокбанк, Чорноморський банк розвитку. Санкції також запроваджено до трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.
- У Москві вже прокоментували, що всі санкції є нелегітимними.