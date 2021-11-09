Президент Чилі на межі імпічменту через скандал, як у Зеленського

У Себастьяна Піньєра великі проблеми. Колаж "Сьогодні"

Палата депутатів чилійського парламенту підтримала процедуру імпічменту президенту Себастьяну Піньєрі через офшорний скандал. Тепер слово за Конгресом та Сенатом. Про це пише Reuters.

Після майже 22 години дебатів за імпічмент президенту проголосували 78 депутатів. Проти були 67 чилійських парламентаріїв та троє утрималися.

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Варто зазначити, що тепер це питання буде винесене на розгляд Сенату Чилі, де воно має бути схвалено більшістю у дві третини голосів.

Себастьян Піньєра вступив на посаду президента Чилі у березні 2018 року. Його строк на посаді глави держави спливає навесні 2022 року.

Чому хочуть оголосити імпічмент?

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Раніше Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував "досьє Пандори" з даними про офшорні рахунки світових політиків та лідерів держав.

Згідно з розслідуванням журналістів, сім'ї президента Чилі Піньєрі та близькому до нього бізнесмена Карлоса Делано належало 56% акцій гірничодобувної компанії Minera Dominga. Частку Піньєри та інших партнерів Делано викупив у 2010 році. Угоду вартістю 152 млн дол. провели через офшор на Британських Віргінських островах.

Розслідування документів Pandora виявило докази, що дозволяють припустити, що частина платежу містила пункт, який вимагає від уряду не посилювати заходів щодо охорони навколишнього середовища в районі, що пропонується для шахти на півночі Чилі. Державна прокуратура Чилі заявила, що розпочне розслідування можливих звинувачень у корупції та податкових порушеннях, пов'язаних із продажем.

Нагадаємо, у цьому "Досьї Пандори" опинився і президент України Володимир Зеленський. Журналісти з'ясували, що офшорна мережа, пов'язана із Зеленським, нібито могла отримувати мільйони від компаній бізнесмена Ігоря Коломойського через кіпрську філію ПриватБанку, і саме через цю філію, за версією правоохоронців, олігарх нібито відмивав гроші з банку. Пізніше Зеленський навіть визнав наявність офшору.

Також ми писали, що через цей офшорний скандал в Еквадорі проти президента розпочинають розслідування.