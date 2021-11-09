Президент Чили на грани импичмента из-за скандала, как у Зеленского

У Себастьяна Пиньера большие проблемы. Коллаж "Сегодня"

Палата депутатов чилийского парламента поддержала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере из-за офшорного скандала. Теперь слово за Конгрессом и Сенатом. Об этом пишет Reuters.

После почти 22 часов дебатов за импичмент президенту проголосовали 78 депутатов. Против были 67 чилийских парламентариев и трое воздержались.

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Стоит отметить, что теперь этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Сената Чили, где он должен быть одобрен большинством в две трети голосов.

Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили в марте 2018 года. Его срок на посту главы государства истекает весной 2022 года.

Из-за чего хотят объявить импичмент?

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Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" с данными об офшорных счетах мировых политиков и лидеров государств.

Согласно расследованию журналистов, семье президента Чили Пиньеры и близкому к нему бизнесмену Карлосу Делано принадлежало 56% акций горнодобывающей компании Minera Dominga. Долю Пиньеры и других партнеров Делано выкупил в 2010 году. Сделку стоимостью 152 млн долл. провели через офшор на Британских Виргинских Островах.

Расследование документов Pandora выявило доказательства, позволяющие предположить, что часть платежа содержала пункт, требующий от правительства не усугублять меры по охране окружающей среды в районе, предлагаемом для шахты на севере Чили. Государственная прокуратура Чили заявила, что начнет расследование возможных обвинений в коррупции и налоговых нарушениях, связанных с продажей.

Напомним, в этом "Досье Пандоры" оказался и президент Украины Владимир Зеленский. Журналисты выяснили, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, якобы могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка. Позже Зеленский даже признал наличие офшора.

Также мы писали, что из-за этого офшорного скандала в Эквадоре против президента начинают расследование.