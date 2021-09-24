Привезли в чужому одязі і з тонною гриму – подробиці вбивства українця у Польщі

Дмитро з нареченою хотіли залишитися жити в Польщі і створити сім'ю / Фото: Колаж: Сьогодні

25-річного Дмитра Никифоренка, який загинув у Вроцлаві після затримання поліцією, повернули до України тільки через два тижні і з великою кількістю гриму на обличчі і руках.

Про це "Фактам" розповів батько загиблого Сергій Никифоренко.

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За словами батька Дмитра, молодий чоловік був у чужому одязі, а "на обличчі і руках тонни гриму".

"Але нам – батькам, рідним і близьким – навіть не дозволили обійняти і поцілувати сина в труні під час прощання. Мовляв, триває слідство, тіла ще не можна торкатися. Процедура доставки тіла додому коштувала близько 4000 євро", – сказав Сергій Никифоренко.

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Він додав, що гроші на перевезення тіла сім'я не могла швидко зібрати, тому довелося взяти гроші, які Дмитро збирав на весілля. Допоміг їм і колектив немирівського ліцею №2, де навчався українець, а також його друзі.

"На шиї залишилися чорно-сині сліди. Немов хтось став Дмитру на шию. Були незрозумілі гематоми, сліди від ран, де кров запеклася на ліктях і ногах. Медичний експерт пояснив, відводячи очі, що Дмитро, вмираючи, невдало впав і вдарився", – написали "Факти".

Що сталося з українцем

30 липня хлопець повертався додому на автобусі після зустрічі з колегами.

спочатку водій автобуса викликав медиків, тому що Дмитро, нібито, розмовляв сам з собою і бився головою об скло;

медики, з'ясувавши, що хлопець п'яний, викликали поліцейських;

поліцейські відвезли Дмитра до витверезника;

Дмитро, за їхніми словами, кусався і агресивно поводився. Його закували в наручники, били, задували газом;

хлопець знепритомнів;

приїхала "швидка", медики намагалися реанімувати українця, але безуспішно.