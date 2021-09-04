Смерть українця після затримання поліцією. У МВС Польщі відреагували

Поліція стверджувала, що загиблий агресивно поводився по відношенню до офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники

У МВС Польщі прокоментували смерть українця. Фото: ua.news

Віцеміністр Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацєй Вонсік підкреслив важливість розслідування смерті 25-річного Дмитра Никифоренко у Вроцлаві після затримання поліцією.

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Про це повідомляє "Польське радіо".

Вонсік був гостем порталу "Wirtualna Polska", де його запитали про реакцію відомства на те, що після затримання поліцією та внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні – 34-літній поляк.

"Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано", – сказав політик.

Вонсік наголосив, що "винних потрібно суворо карати, але з іншого боку, не можна вдаватися до колективної відповідальності".

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За його словами, важливо, щоби ці "всі справи були з’ясовані".

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Що сталося

Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки тепер. Як дізналися журналісти, першими про факти, що шокують, заговорили в Мережі колеги поліцейських, причетних до трагедії.

Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув у транспорті, за іншою – поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили до витверезника.

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Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необґрунтовано.