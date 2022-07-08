Пропагандист Соловйов давно відчув загибель Росії

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Заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що в Україні "ще нічого не починалося" навряд чи надихнуть навіть найвідданіших кремлівських пропагандистів.
Росія на довгі роки стане ізгоєм і зрештою загине як держава – такі припущення вже проскакували в ефірі пропагандиста Володимира Соловйова.
"Ми все одно вважаємося виродками пекла. І очевидно, що б не було, нас ненавидітиме захід, ненавидітиме довго. Війну не виграти або завершити спецоперацію без заявлених цілей, ми просто не можемо. Тому що зрештою, інакше це призведе до загибелі Росії", – так говорив Соловйов ще на початку "спецоперації".
Зараз Соловйов уже критикує тих, хто, як і він раніше, пророкує провал нападу на Україну. Наприклад, днями він мало не звинуватив терориста Ігоря Гіркіна-Стрілкова у роботі на українські спецслужби.
Подоляк відповів Путіну
В Україні ЗСУ вже знищили 37 тисяч російських військових, а також тисячі ворожої техніки. Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи заяву президента Росії про те, що вони ще війну не розпочинали.
37 тис. загиблих російських військових (+12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98–117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Рахують лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – написав Подоляк.