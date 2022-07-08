Пропагандист Соловьев давно почуял гибель России

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Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что в Украине "еще ничего не начиналось" вряд ли вдохновят даже самых преданных кремлевских пропагандистов.

Россия на долгие годы станет изгоем и в конечном итоге погибнет как государство – такие догадки уже проскакивали в эфире пропагандиста Владимира Соловьева.

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"Мы все равно считаемся исчадием ада. И очевидно, что нас будут ненавидеть. Запад ненавидеть будет долго. Войну не выиграть или не завершить спецоперацию без заявленных целей, мы просто не сможем. Потому что это, в конечном итоге, приведет к гибели России", – так говорил Соловьев еще в начале "спецоперации".

Сейчас Соловьев уже критикует тех, кто, как и он ранее, предрекает провал нападения на Украину. Например, на днях он чуть ли не обвинил террориста Игоря Гиркина-Стрелкова в работе на украинские спецслужбы.

Подоляк ответил Путину

В Украине ВСУ уже уничтожили 37 тысяч российских военных, а также тысячи вражеской техники. Об это в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление президента России о том, что они войну еще не начинали.

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