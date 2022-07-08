Террорист Гиркин признал, что российские оккупанты бессильны перед ВСУ

Международный преступник с печалью вспоминает о каких-то "успехах" российской армии в марте-апреле

Гиркин в очередной раз признал провалы российской армии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков признал, что российские военные не способны воевать и ничего не умеют. Он отметил, что так называемая "спецоперация" затянулась, и с каждым днем у ВСУ все больше оружия.

Об этом бывший так называемый "министр обороны" незаконного формирования "ДНР" заявил в очередном своей видеооткровении.

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Гиркин с печалью вспоминает об "успехах" российской армии в марте-апреле.

"В тот момент Соединенные Штаты не собирались Украине ничего давать. Заметьте, чем дольше длится спецоперация, тем больше американцы дают хохл*м и денег, и оружия и всего. Сейчас то все убавилось, мы там давим по чуть-чуть, а вот особенно в марте и в апреле. Ну сейчас, ну что это? Это те русские, которых мы боялись так долго? Да они вообще что-нибудь умеют? Противник постоянно усиливается. Мы теряем не только время, мы теряем кадровую армию", – сказал он.

Владимир Соловьев. Фото: скриншот

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Подобные заявления Гиркина не особо приветствуются кремлевскими пропагандистами. Например, Владимир Соловьев откровенно заявляет о своей нелюбви к террористу Стрелкову и к его диванной аналитике.

"Я не верю объяснениям Стрелкова, что его не пускают на Донбасс. Ну просто реально не верю, если б он хотел, он бы уже давно выехал. Но когда сидит такая разнеженная тушка и через губу всех поучает. А может ты уже давно другим богам служишь? А? А Стрелков на диване, с чашечкой чая и с недовольными губками, собранными куриной гузкой. Ну и где настоящий мужчина?", – интересуется пропагандист.

Другие откровения

Всего лишь 21 мая Гиркин рассказал, что развязанная Россией война стала затяжной, а такой сценарий грозит восстанием армии и, возможно, распадом страны.

Еще раньше он прокомментировал , что будет, если украинская армия будет иметь успех на херсонском, харьковском и изюмском направлениях.

, что будет, если украинская армия будет иметь успех на херсонском, харьковском и изюмском направлениях. Также Гиркин уверен, что Россия уже захватила наживку, брошенную Западом, и теперь осталось недолго ждать, когда она будет уничтожена .

. А вообще Гиркину дальше придется жить в том, что останется от России, поскольку в любой другой стране ему грозит экстрадиция – он является одним из обвиняемых в деле о катастрофе MH17, по которому Нидерландская прокуратура просит обвиняемым пожизненное тюремное заключение.

Ранее мы писали, что российская пропаганда продолжает накачивать зрителей фейками о преданных союзниках РФ, при этом используя методы, которые уже не раз давали сбой. Например – говорить только часть информации, совершенно закрывая глаза на главные смыслы.