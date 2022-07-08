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Террорист Гиркин признал, что российские оккупанты бессильны перед ВСУ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 июля, 17:00
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Международный преступник с печалью вспоминает о каких-то "успехах" российской армии в марте-апреле
Гиркин в очередной раз признал провалы российской армии.
Гиркин в очередной раз признал провалы российской армии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков признал, что российские военные не способны воевать и ничего не умеют. Он отметил, что так называемая "спецоперация" затянулась, и с каждым днем у ВСУ все больше оружия.

Об этом бывший так называемый "министр обороны" незаконного формирования "ДНР" заявил в очередном своей видеооткровении.

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Гиркин с печалью вспоминает об "успехах" российской армии в марте-апреле.

"В тот момент Соединенные Штаты не собирались Украине ничего давать. Заметьте, чем дольше длится спецоперация, тем больше американцы дают хохл*м и денег, и оружия и всего. Сейчас то все убавилось, мы там давим по чуть-чуть, а вот особенно в марте и в апреле. Ну сейчас, ну что это? Это те русские, которых мы боялись так долго? Да они вообще что-нибудь умеют? Противник постоянно усиливается. Мы теряем не только время, мы теряем кадровую армию", – сказал он.

Владимир Соловьев. Фото: скриншот

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Подобные заявления Гиркина не особо приветствуются кремлевскими пропагандистами. Например, Владимир Соловьев откровенно заявляет о своей нелюбви к террористу Стрелкову и к его диванной аналитике.

"Я не верю объяснениям Стрелкова, что его не пускают на Донбасс. Ну просто реально не верю, если б он хотел, он бы уже давно выехал. Но когда сидит такая разнеженная тушка и через губу всех поучает. А может ты уже давно другим богам служишь? А? А Стрелков на диване, с чашечкой чая и с недовольными губками, собранными куриной гузкой. Ну и где настоящий мужчина?", – интересуется пропагандист.

Другие откровения

Ранее мы писали, что российская пропаганда продолжает накачивать зрителей фейками о преданных союзниках РФ, при этом используя методы, которые уже не раз давали сбой. Например – говорить только часть информации, совершенно закрывая глаза на главные смыслы.

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Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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