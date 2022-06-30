Террорист Гиркин не советует россиянам ехать в Крым – причина

Гиркин уверен, что ВСУ могут ударить по Крыму, и назвал срок

В Крыму не безопасно / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные объекты россиян в оккупированном Крыму могут стать целями для ВСУ. Такое мнение высказал так называемый экс-министр обороны "ДНР", террорист Игорь Гиркин-Стрелков, пишут росСМИ,

По его словам, в ехать в Крым сейчас не безопасно, существует вероятность обстрела территорий.

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"Я не хочу сказать, что ехать в Крым совершенно безопасно сейчас потому, что я предполагаю, что через некоторое время Украина начнет наносить удары по Крыму. Но с другой стороны, допустим Черноморское побережье, допустим район Сочи, Туапсе и так далее, сейчас прям, в это лето, Украина вряд ли доберется. Хотя, теракты возможны везде, они возможны не только на Черноморском побережье, они возможны где угодно", – рассказал Гиркин.

Также он отметил, что по Крыму могут залепить уже и этим летом.

"Залепят или не залепят – не знаю", – резюмировал он.

Ситуация в Крыму

В шести регионах Крыма оккупационные власти ввели высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он был объявлен с 25 июня и будет действовать минимум до 10 июля якобы для обеспечения безопасности и антитеррористической защиты полуострова. Такой режим введен на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Кроме того, оккупационные власти запретили использовать ряд пляжей для отдыха.

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