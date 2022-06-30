Терорист Гіркін не радить росіянам їхати до Криму – причина

Гіркін упевнений, що ЗСУ можуть ударити по Криму, і назвав термін

У Криму не безпечно / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові об'єкти росіян в окупованому Криму можуть стати цілями для ЗСУ. Таку думку висловив так званий екс-міністр оборони "ДНР", терорист Ігор Гіркін-Стрєлков, пишуть росЗМІ,

За його словами, їхати до Криму зараз не безпечно, існує ймовірність обстрілу територій.

Реклама

"Я не хочу сказати, що їхати до Криму абсолютно безпечно зараз тому, що я припускаю, що через деякий час Україна почне завдавати ударів по Криму. Але з іншого боку, допустимо Чорноморське узбережжя, допустимо район Сочі, Туапсе і так далі, зараз прямий , цього літа, Україна навряд чи дістанеться. Хоча, теракти можливі скрізь, вони можливі не тільки на Чорноморському узбережжі, вони можливі де завгодно", – розповів Гіркін.

Також він зазначив, що по Криму можуть заліпити вже й цього літа.

"Заліплять чи не заліплять – не знаю", – резюмував він.

Ситуація у Криму

У шести регіонах Криму окупаційна влада запровадила високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки . Він був оголошений з 25 червня і діятиме щонайменше до 10 липня нібито для забезпечення безпеки та антитерористичного захисту півострова. Такий режим запроваджено на території Вірменська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська, а також у Джанкойському та Красноперекопському районах.

Крім того, окупаційна влада заборонила використовувати низку пляжів для відпочинку.

Реклама

Також ми писали про те, що автосервіс у Криму відмовився лагодити військову техніку Росії .