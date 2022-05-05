Проти Кабаєвої Євросоюз може запровадити санкції — ЗМІ

Євросоюз поки не затвердив новий список із підсанкційними особами / Колаж "Сьогодні"

В ще несхваленому шостому пакеті санкцій проти Росії може фігурувати колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку багато хто вважає дружиною російського президента Володимира Путіна. Зараз вона очолює раду директорів холдингу "Національна Медіа Група", який керує багатьма пропагандистськими ЗМІ у Росії.

Про таку ймовірність повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

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Що відомо

Згідно з санкційним документом, який опинився у розпорядженні агентства, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом Володимиром Путіним". Саме тому пропонується запровадити проти неї санкції.

Список осіб, яким заборонено в'їжджати до ЄС та здійснювати з ними угоди, має бути схвалений урядами країн ЄС та може змінитися перед ухваленням остаточного рішення. Очікується, що посли ЄС обговорять і, можливо, схвалять шостий пакет санкцій проти Росії у п'ятницю, 6 травня. Цей же пакет включає заходи щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти до 2022 року.

Санкційний зашморг