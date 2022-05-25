Путін почав серйозну зачистку серед погонів з великими зірками

На звільнених генералів буде покладено відповідальність за провал першого етапу вторгнення армії РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі продовжують пошук винних за провал "швидкої" війни в Україні серед вищого командування армією Росії. Зокрема, зі своєї посади був звільнено командувача Західного військового округу, генерал-полковника Олександра Журавльова, який обіймав цю посаду з 2018 року.

Про це пише Defense Express, посилаючись на свої джерела.

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Що відбувається

Видання зазначає, що також існує непідтверджена інформація щодо звільнення командувача Східного військового округу, генерал-полковника Олександра Чайко, якого на посаду призначили лише в листопаді 2021 року.

"Найімовірніше, на них буде покладена відповідальність за провал першого етапу вторгнення армії РФ. Варто нагадати, що єдиний командувач військового округу, який не потрапив поки в опалу, – це генерал армії Олександр Дворніков з Південного ВО, який зараз командує всіма силами РФ в Україні", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Дворніков, за інформацією видання, намагається знайти "власних цапів-відбувайлів", на яких буде скинуто провину з величезними втратами на Ізюмському напрямку та різким зменшенням масштабів кінцевої мети "операції".

Нагадаємо, 19 квітня військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські генерали написали листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням припинити війну в Україні. У відповідь він сказав, що "військова операція" продовжиться і попросив список цих генералів.

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