Політолог Соловей розповів, хто і як правитиме після Путіна

Собянін, Мішустін, Кирієнко – є можливими кандидатами на пост президента РФ

Соловей дав прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

У РФ розглядають чотири кандидатури, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента. Про це розповів політолог Валерій Соловей на YouTube-каналі.

"Патрушев не стане президентом, йдеться про те, що Патрушев стане головою силової групи, яка відіграватиме ключову роль, найімовірніше, в Держраді. Наступником влади стане колективний орган – це Держрада. Щодо того, хто котирується в наступники президента – Медведєва там точно нема,і як би він цього не хотів, тому він і робить такі незвичні для себе яструбині заяви, він хоче сподобається силовикам. Плюс не був згаданий Мішустін. Є Мішустін, Собянін, не знаю на рахунок Кирієнка, але точно в цьому переліку немає Медведєва і зі зрозумілих причин випав Шойгу, котрий до 24 лютого мав чудові шанси стати фаворитом", – розповів експерт.

За його словами, Собянін має ресурси, він здатний створити навколо себе коаліцію.

Реклама

"Собянін поводиться досить мудро в тій ситуації, яка зараз у РФ та міжнародних відносинах навколо Росії, він не світиться. Аналогічні шанси і у Мішустіна. Восени минулого року навколо Мішустіна вже склалася величезна коаліція, і тим більше Володимир Путін сам казав, що він у принципі не заперечує, якщо навколо Мішустіна складеться елітний консенсус. Він не заперечує проти передачі влади цьому прем'єр-міністру, який розглядався спочатку, як перехідна фігура", – розповів він.

Говорячи про Кирієнка, експерт зазначив, що цей політик теж розглядається, але псує його історія.

"Кирієнко близька Путіну людина, він їм оцінюється високо. Але є щось у його історії, що цьому перешкоджає – це його перебування на посаді прем'єр-міністра і той шлейф, який за цим тягнеться", – сказав політолог.

Також він ще раз зазначив, що Медведєв не розглядався ніколи в такій якості, він не має впливу навіть у власної тіні.

Хвороба Путіна